Itaalia tenor Andrea Bocelli on väidetavalt keeldunud esinemast Donald Trumpi ametisse määramise tseremoonial, mis leiab aset tuleva aasta 20. jaanuaril.

Kuulu järgi kutsunud Bocellit esinema Trump isiklikult. USA tulevane president on laulja suur austaja, teab Independet. Näiteks 2010. aastal tellis ärimees Bocelli ühele oma Floridas toimunud erapeole.

Kuigi Bocelli pole oma esinemist avalikult ei kinnitanud ega ka ümber lükanud, on fännid arvamusel, et kui ta seda teeks, "müüks ta oma hinge kuradile".

New York Posti kõmukolumn Page Six raporteeris aga, et nende allika sõnul öelnud Bocelli, et "mitte mingil juhul" ei esine ta Trumpi ametisse vannutamise üritusel 20. jaanuaril.