Eksperdid ennustavad, et tulevikus seksivad abielupaarid ainult erilistel puhkudel ning igapäevavajaduste rahuldamise eest hoolitsevad robotid, vahendab Telegraph. 19.-20. detsembrini Londonis toimuval rahvusvahelisel konverentsil "Armastus ja seks robotitega" avaldati arvamust, et järgmise 25 aasta jooksul saab magamistoas tehisintellektil põhinevate seadmete kasutamine sotsiaalselt aktsepteeritud normiks. (AFP / Scanpix) Dr Trudy Barber, seksi ja tehnoloogia ühildamise pioneer, võrdleb seksirobotite ennustatavat esiletõusu e-lugerite võidukäiguga ning usub, et masinate kasutamine paneb inimesi "õiget asja" rohkem väärtustama.

Dr Barber arvab, et kuna inimesed on tehnoloogia pidevasse arengusse järjest enam kaasatud, on see ainult aja küsimus, mil robotid ka seksis üldkasutusse võetakse. Kui praegu küündivad teatud seadmete hinnad ligikaudu 8000 euroni, siis tänu valdkonna kiirele arengule võib oodata, et hinnad langevad ning robotid muutuvad järjest enam inimesega sarnasemaks.

Manitsevad siiski ettevaatlikkusele Dr Noel Sharkey, endine ÜRO nõunik ja teadlane, kutsus juunis valitsusi üles ennetama robootika sisenemist seksitööstusesse. (AFP / Scanpix) Tehisintellekti valdkonna eksperdid hoiatavad, et robotite esiletõus võib endaga kaasa tuua erinevaid probleeme: terve generatsioon noorukeid kasvab üles seksist ebareaalse arusaamaga ning neil on risk kaotada süütus masinale. Seksirobotite arendajad peavad pead murdma ka eetiliste küsimuste üle. Näiteks arutletakse, kas ja kui palju informatsiooni tohib robot oma kasutaja kohta koguda ning oma tootjale edastada. Dr Barber aga väidab, et robotitest saab eraldi rass ning küsimus ei ole selles, millal nad ühiskonnas aktsepteeritakse, vaid selles, millal me suudame robotid ühiskonda lõimida. Kaaslastena juba kasutusel Aasia riikides, eriti Jaapanis, on viimastel aastatel populaarsust kogunud n-ö kaaslase-tüüpi humanoidrobotid, kes pakuvad näiteks vanadele inimestele seltsi. Välimuselt inimese sarnased robotid suudavad oma kasutaja ilminguid ja hääletooni analüüsida ning seeläbi emotsioonide muutusi registreerida. Kate Devling, Londoni ülikooli arvutiekspert, ütles, et tulevikus suudavad ilmselt ka seksirobotid oma partneri seksuaalseid eelistusi analüüsida. (AFP / Scanpix) Dr Sharkey vaidleb aga siiski vastu ning väidab, et seksirobotid ei hakata massiliselt tarvitama. Ta möönas, et "seksiroboteid ilmselt hakatakse järgmise dekaadi jooksul kasutama, kuid kahtlen, et neist saab sotsiaalselt aktsepteeritav norm, olgugi, et küsitluste põhjal on 10% vastajatest valmis neid kasutama. Pigem tuleks neid vaadelda kui eneserahuldamise uue võimalusena, kuid tõepoolest, inimese sarnase keha olemasolu võib fantaasiasse uue dimensiooni lisada."