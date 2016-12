Tänaseks on vandenõuteoreetikud välja tulnud arvamusega, et Vene suursaadiku tapmine oli näitemäng.

Väljaande sõnul rääkis Erdogan Vene presidendi Putiniga eilsetest sündmustest telefonitsi. Mõlemad olid seisukohal, et juhtunu oli provokatsioon . Türgi president märkis, et neil, kes soovisid kahe riigi suhteid kahjustada, ei õnnestunud see.

Veel spekuleeritakse, et tegemist on toimetatud videoga, kus pole näha olulisi hetki. Arvatakse, et tõenäoliselt on maailma šokeerinud kaadrid filmitud kusagil stuudios ning seda juba mõnda aega tagasi.