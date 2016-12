Ettevõtluskõrgkooli Mainor sündmustesarja „Kõrgkoolilt ettevõttele“ seminaril toodi Eesti ettevõtetes hiljuti läbiviidud uuringute põhjal välja, millised tegurid määravad töötajate rahulolu ja motivatsiooni.

Uuringute autorid rõhutasid, et sama tähtis, kui motivatsiooni vähendavate tegurite eemaldamine, on ka tööl positiivset emotsiooni loovate faktorite äratundmine ja arendamine. Samuti ei ole väheoluline töötasu – sellest aga sageli motivatsiooni hoidmiseks ei piisa.

Mida siis veel vaja läheb :



Paindlik tööaeg.



Üheksast viieni tööaeg demotiveerib töötajaid. Oma aja valitsemine annab oluliselt iseseisvust, mis omakorda tõstab motivatsiooni.



Informeeritus organisatsiooni arengutest.



Kiirete muutuste perioodil võib unarusse jääda töötajatele muutuste põhjuste ja eesmärkide selgitamine. Informeeritus annab kindlustunde ja suurendab rahulolu.



Isikliku arengu võimalus.



Mõnikord on võimalus töökohal areneda isegi olulisem kui põhipalk. Töötajate koolitamine täidab seega topeltfunktsiooni, arendades oskusi ning tõstes motivatsiooni.



Bürokraatia puudumine.



Peab olema arusaadav, miks on mõni protsess või reegel just selline. Tekstid peaksid olema sisukad aga lühikesed, koosolekuid pigem vähem ja vajadus iga osaleja järele põhjendatud.



Võimalus näidata välja emotsioone.



Tööl emotsioonide varjamine võib viia kurnatuse ja motivatsioonilanguseni. Töökorraldus peab arvestama inimese emotsionaalsete vajadustega.