Õige kaasaelamine algab aga kümmekond minutit hiljem, kui Trubetsky esitab bändi kõige kuulsama laulu "Pille-Riin“. Kuigi saali on kogunenud suuremalt jaolt nooremad inimesed, siis kaasa elavad eelkõige keskealised. Nii mõnegi jalad tatsuvad ning julgemad viskavad hetkeks ka näpu püsti – seda tõesti vaid hetkeks.

Valgesse nahktagisse riietunud Tõnu Trubetsky alustab kontserti "Jõuluturnee“ lauluga "I’m dreaming of a White Christmas“ ning teda saadab vaid viiul. Kaunis laul tekitab hetkeks tunde, et kontserdi toimumispaik ei ole mitte Salme kultuurikeskus, vaid hoopistükkis mõni kirik. Taotluslikult tekitatud rahu ja õndsustunne lõpetatakse aga õige kiiresti, sest järgmist laulu saadavad ka kitarrid ja trummid. Jõululaul saab hoogsa punkrokiliku võtme, mis paneb nii mõnegi kuulaja juba õõtsuma.

Kui Tõnu Trubetsky Vennaskonna ja Lenna Kuurmaa ühist kontserti aeglase jõululauluga alustab, võib eeldada, et järgmised poolteist tundi tulevad pühadele sobivalt rahulikud. Tegelikult saab muusikaelamus olema aga kõike muud kui rahulik.

Tõnu Trubetsky seisab laval stoilise rahuga ja laulab, kuid lugude vahepeal ei ütle rahvale ühtegi sõna. Rahvas aga ei paista pahandavat – on ju Trubetsky pigem laulu- kui jutumees. Et kuulajatega kuigi palju ei lobiseta, märgib ära ka lavale saabuv Lenna.

"Ma vaatan, et siin kontserdil väga ei räägita,“ muigab surnupealuuga pluusi ja sädelevasse seelikusse riietunud Lenna.

"Mul on hea meel, et saan lava jagada Eesti kõige coolima punkbändiga!“ teatab Lenna ja saab sellega aplausi osaliseks.

Lenna uurib, kas saalis on lapsi – ning pühendab järgmised lood just lastele. Kontserti ongi reklaamitud kui kogupereüritust, kust leiab igale maitsele midagi. Lapsi on siiski saalis võrdlemisi vähe.

Lenna Kuurmaa ja Tõnu Trubetsky laulavad ka mõned laulud koos ning nende hulgas on näiteks jõululaul "Talveöö“ hoopistükkis teises võtmes. Ära ei jää ka väike puusakeerutus – viimase ühise laulu lõpetavad solistid tantsupoognaga.

Jõululaulude esitamine rajumas võtmes paistab aga rahvale meeltmööda olevat.