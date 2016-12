"Masendav, lihtsalt masendav," ohkab üks vanem mees, seistes Berliinis turuplatsi ümbritsevate politseiaedade kõrval ja vaadates hukkunute mälestuseks toodud lilli ja küünlaid.

Õhtuleht jõudis Berliini täna hommikul ja kui märksõnu otsida, siis ilmselt olekski need lein ja pettumus. Berliinist kui võimalikust terroristide sihtmärgist on räägitud mullusest Pariisi terrorirünnakust saati. "Aga illusioonis, et midagi ei juhtu, on ikka parem elada," nendib üks kohalik.

Veel eile varasematel õhtutundidel tulesäras olnud jõuluturg on praegu trööstitu - politsei on ümbritsenud selle aedadega. Korda valvavad mundris politseinikud, püstolid pihus. Veok, mis eile õhtul jõuluturul rahva sekka kihutas, veeti minema alles kella poole 11 paiku (kohaliku aja järgi). Praegustel andmetel hukkus eilse rünnaku tagajärel 12 inimest, vigatustega on haiglas ligi poolsada inimest.

Täna on Saksamaa leinas ja pärastlõunal toimuvad pealinna kirikutes mitmed mälestusteenistused.

Õhtuleht vahendab päeva jooksul vahetuid uudiseid Berliinist!