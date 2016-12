Näitleja ja näosaate osaline Raivo E. Tamm vaatas tagasi möödunud aastale ning loodab, et töine aeg jätkub ka järgmistel aastatel.

"Ma mõtlesin, et ma saan 50, et elu hakkab rahulikumaks minema, olen teel penisonieeliku poole. /---/ Siin on ikka täitsa nii, et ma ei saa rääkida vabadest päevadest, vaid ühtegi vaba tundi on leida keeruline," vahendab Menu Tamme sõnu Klassikaraadio saates "Delta".

Ta lisas, et on väga tänulik kõikide rollide eest, mis saatus on talle toonud. "Ma tänan oma saatust selle eest ja soovin ka edaspidiseks selliseid rolle, mis suudaksid publikule rõõmu pakkuda ja ma väga loodan, et minu aeg on alles ees.“