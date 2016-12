Eesti inimeste huvi robottolmuimejate vastu on aasta-aastalt üha kasvamas ja üha enam soetavad inimesed kodudesse mugavaid robottolmuimejaid. Eelmisel aastal moodustasid robottolmuimejad müügikäibest ca kümnendiku.

Samsung Eesti juht Toomas Tiits prognoosib robottolmuimejate populaarsuse kasvu ka edaspidi, kuna viimaste aastate arengud näitavad, et robotite jõudlus muutub üha paremaks ja seadmed intelligentsemaks ning ka nende käsitlemine üha mugavamaks – näiteks juhtides neid üle interneti.



“Eesti inimesed harjuvad üha rohkem mõttega, et kodus võib tüütu tolmuvõtmise töö nende eest ära teha robot ajal, kui kedagi pole kodus,” rääkis Tiits. “Roboteid saab seadistada nii, et nad käivad kas või iga päev põranda üle ning inimese ülesandeks on hiljem tolmukonteinerist sinna kogutud praht ära visata.”



“Kindlasti tasub aga enne robottolmuimeja soetamist silmas pidada, millises keskkonnas see tööle hakkab ning kui hästi peab ta oma tööd tegema,” märgib Tiits ning annab omalt poolt kuus lihtsat reeglit, mis valiku tegemisel kindlasti abiks.



Millistes ruumides tolmuimejat kasutama hakatakse?



Kas tegemist on pisikese korteriga või eramajaga? Kas eluruumid asuvad mitmel korrusel? Kaasaegsetel robottolmuimejatel on peaaegu kõigil sisse ehitatud treppide tuvastamise oskus, seega tunnevad nad astmed ära ning ei saa trepist alla kukkuda.



Kasulikuks võib osutuda ka virtuaalseinte seadistamise võimalus, et tolmuimeja ei satuks kohtadesse, kuhu te ei taha neid saata. Samuti on hea manööverdamisvõimega tolmuimejale sisse ehitatud navigeerimissüsteem, mis kaardistab toa ja koristab metoodiliselt, mitte sihitult ringi sõites.



Millised on koristatavad pinnad?



Kui toas on kõvad parkett- või plaatpõrandad, saab enamik robottolmuimejaid oma ülesandega kergesti hakkama ning puhastab pinna rahuldavalt. Keerulisemaks läheb valik siis, kui toas on palju vaipu, põrandal olevaid loomanahku, mänguasju ja juhtmeid. Sellisel juhul tasub valida kindlasti suurema imemisvõimsusega ja intelligentsem masin, mis suudab vaibaäärtest kenasti üle sõita ning erinevad tekstiilid ja nahad puhtaks teha.



Samuti peaks robottolmuimeja olema niivõrd intelligentne, et ta ei jää kinni vaibanarmastesse või maas olevatesse juhtmetesse, vaid tunneb need ära ja jätkab tööd mujal.



Milline on robottolmuimeja jõudlus?



Siin võiks tähelepanu pöörata kolmele asjaolule – imemisvõimsus, aku kestvus ja laadimisaeg. Suure imemisvõimsusega tolmuimeja saab hästi hakkama nii vaipadel kui ka kõvadel pindadel, nõrgema võimsusega robotid võivad vaipade ja ka näiteks plaadivuukidega hätta jääda.



Enamikel robottolmuimejatel jääb tööaeg 1-2 tunni vahele ning laadimisaeg ulatub kahest kolme tunnini. Vaadata võiks sedagi, et kui seadme aku hakkab tühjaks saama, siis oleks robot võimeline ise sellest aru saama ja minema laadimisdokki ning hiljem tööd jätkama, selle asemel et elutuna keset põrandat jääda.



Kas kodus on allergikuid?



Moodsamad ja kallimad robottolmuimejad on varustatud spetsiaalse HEPA-filtriga, mis ei lase tolmul ja allergeenidel kogumiskonteinerist tagasi toaõhku sattuda.



Kas kodus on loomi ja pikajuukselisi elanikke?



Inimese peast kukub iga päev ära umbes 50-100 juuksekarva, mis tähendab, et neljaliikmelise pere peast pudeneb mööblile ja põrandale ühe kodus veedetud nädalavahetusega kuni 800 karva. Lisaks annavad oma panuse koduloomad. Robottolmuimeja peab suutma need kõik kokku koguda nii põrandalt kui ka vaipadelt.



Pikad karvad kipuvad kergesti puhastusharjade ümber rulli takerduma ning seetõttu tuleks jälgida, mida tootja karvade koristamise osas lubab – mõned kallimad mudelid on spetsiaalselt disainitud toime tulema juuste ja loomakarvadega.



Milliseid erinevaid võimalusi robottolmuimeja pakub?



Uuematel robottolmuimejatel saab seadistada erinevaid töörežiime, sättida kellaajalist koristust ning nutiseadme kaudu jälgida ja juhtida, mida robot parasjagu teeb või tegema peaks – kas koristama või laadima. Näiteks saab soovi korral ka kodus diivanil istudes laserpliiatsiga suunata roottolmuimejat mõnda konkreetset kohta puhastama.