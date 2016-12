Technopolis Ülemiste AS ja Swedbank AS sõlmisid 11 miljoni eurose laenulepingu, millega rahastatakse Ülemiste City linnakusse kerkiva uue 13-korruselise büroohoone ning parkimismaja ehitust.

„Lõõtsa tn 12 kerkiv uus büroohoone on meie järgmise paari aasta mahukaim kinnisvaraprojekt, millega tekib linnakusse juurde ca 10 000 m² uut büroopinda,“ sõnas Technopolis Ülemiste ASi juhatuse esimees Gert Jostov.

„Nõudlus kaasaegsete büroopindade järgi Tallinnas on suur, eelis on just uutel energiasäästlikel hoonetel,“ märkis Gert Jostov. „Uue büroohoone ühe sihtgrupina näemegi ettevõtteid, kes täna asuvad vanemal ja vähem efektiivsel pinnal. Uude energiasäästlikkusse hoonesse kolides on võimalik hoida oma igapäevane kulubaas samal tasemel või seda isegi vähendada, sest nii energia- kui hoolduskulud on seal madalamad.

Samas on ruumid värsked ja vastavad kaasaja nõudmistele. Ülemiste City kasuks räägivad ka asukoht ja liikumismugavus – uue büroohoone kõrvale kerkiv parkimismaja on töökoha valikul kindlasti suureks plussiks, samuti uus trammiteelõik, mis tulevast aastast hakkab Ülemiste Cityt ühendama kesklinna ja lennujaamaga.“

Swedbank ASi kinnisvara osakonna juhi Ero Viigi sõnul on suurte kinnisvaraprojektide korral laenukapitali kaasamine üldlevinud praktika, mis pikas perspektiivis võimaldab ettevõtte vara väärtust tõsta. „Technopolis Ülemiste ASiga seob meid usalduslik koostöö, tegemist on ühtlasi väga innovaatilise ja tulevikku vaatava arendajaga,“ märkis Ero Viik. „Möödunud aastal valmis Ülemiste Citys meie laenu toel juba üks selline büroohoone, mis pälvis keskkonnasäästliku ehituse eest kõrgeima LEED Gold sertifikaadi. Seda märki taotletakse ka uuele hoonele. Keskkonnasõbralikkus on ehituses suur tulevikutrend ja oleme hea meelega partneriks sellise keskkonna loomisel.“

Uue 13-korruselise büroohoonega paralleelselt valmib aadressil Lõõtsa tn 11 parkimismaja, kus on 12 000 m² pinda ja jagub kohti ca 450 autole. Mõlemad hooned valmivad 2018. aasta esimeses pooles.

Foto: Scanpix