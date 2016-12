Nüüdseks on teada, et Donald Trumpi abikaasa Melania on otsustanud jääda New Yorki. Tema kohale Valges Majas asub presidendi karismaatiline tütar Ivanka Trump. See on aga tekitanud kahtlusi, et riigi valitsemine võib kujuneda pereäriks...

Ivanka ja Melania (Vida Press)

Ivanka Trumpi roll võib osutuda suuremaks kui mõne teise presidendi pereliikme oma seni olnud on, oletab BBC. Seejuures toob väljaanne ära Ivanka kohtumised Jaapani peaministriga ning tehnikahiidude Facebooki, ja Apple'i esindajatega.

Ivanka Trump aastal 2006 (Vida Press)

Kas ta võib olla osaline ka isa poliitilistes otsustes, küsib leht. Ivankale pole võõrad teemad, mis seotud lastega, naiste õigustega ning kliimamuutustega. Kõik need teemad on aga vastuolus vabariiklaste aetava joonega.