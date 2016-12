Jõulud on aeg pere jaoks, kuid sageli ei möödu jõulupühad sugugi rahumeelselt, vaid üles kerkib nii mõnigi tüli. Kuidas seda vältida?

Kuigi jõulud peaksid olema rahulik aeg, siis ikka juhtub, et kui terve pere saab kokku, tekib mõni probleem ning tüli ongi majas. Mida teha, et jõuluaeg siiski mööduks võimalikult rahulikult, ilma ebavajalike peredraamadeta? Veebiportaal My Domaine annab selleks neli nippi, mida tasub jälgida.

1. Tee plaan. Anna neile juba varakult teada, kui sa ei saa nendega olla kogu pühadeaja, vaid pead jõudma ka oma kallima pere juurde. Kui sa teed selle teatavaks kõigile juba eelnevalt, siis väldid nii mõndagi solvumist.