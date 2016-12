Monaco vürsti sohitütrena tuntud Jazmin Grace Grimaldi tähistab jõule koos oma uue kallima, USA rokilegend John Cougar Mellencampi vennapoja Ian Mellencampiga.

24aastane kaunitar, kelle ema on USA maakler Tamara Rotolo, on paljutõotav laulja, kes loodab ilma teha Broadwayl. Pikajuukseline Ian (34) on tuntud Calvin Kleini ja Tom Fordi modellina, kuid tema süda kuulub rokkmuusikale. Oma debüüt-EP andis noormees välja kolm aastat tagasi.