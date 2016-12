Riigikogu Eesti-USA parlamendirühm valis uueks esimeheks Keit Pentus-Rosimannuse. Senine esimees Kadri Simson asus majandus- ja taristuministri ametikohale.

Pentus-Rosimannuse sõnul on Ameerika Ühendriigid Eesti jaoks oluline ja tugev liitlane. Ta avaldas lootust, et koostöö jätkub ka uue USA presidendi Donald Trumpi ametiajal.

„Tahame hoida ning edasi arendada tihedaid ja häid suhteid Eesti parlamendi ja USA Kongressi vahel. Olen kindlalt seda meelt, et mida rohkem on meil otsesuhtlust, mida rohkem saame omalt poolt otse selgitada olukorda meie piirkonnas ja anda vahetut informatsiooni, seda parem,” ütles Pentus-Rosimannus.Eesti-USA parlamendirühma kuulub 36 Riigikogu liiget kõigist kuuest fraktsioonist, parlamendirühma aseesimees on Anne Sulling.