Käisid poodides ja koju jõudes pangakontot vaadates mõistad, et läksid jälle ostlemisega veidi liiale? Ilmselt oleks sul vaja kedagi või siis midagi, mis sind järgmisel korral takistaks.

Dundee ülikooli tudengid on mõelnud välja lahenduse just neile, kes kipuvad poodides šoppamisega veidi liiga hoogu minema. Tegemist on käekotiga, mis tunnetab, kui sa pangakaarti kotist välja võtad. Kui sa juhtud kaarti liiga sageli kotist välja tõmbama, siis teatab kott läbi selle sees oleva kõlari vägagi häälekalt järgmisi fraase: "Kas sa tõesti vajad seda?" ning "Sa oled juba liiga palju šopanud!"

Idee välja käinud tugendite sõnul peaks selline kott aitama inimestele mõelda, kas nad ikka vajavad neid asju, mida nad kohe-kohe ostma hakkavad.

Tõsi, hetkel sellist kotti kahjuks veel poodides müüa ei ole kuna tegemist on alles prototüübiga, kuid nii mõndagi šopahoolikut aitaks selline kott ilmselt küll.