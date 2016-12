See on ilmselt tänase päeva kõige parem uudis! Nimelt on teadlased veendunud, et mida aktiivsem on naise voodielu, seda parem on tema mälu.

Kui varem on öeldud, et mälu stimuleerimiseks tasub hommikul kohvi juua, keset päeva trenni teha ja õhtuks lõhet süüa, siis nüüd on teadlased leidnud seose ka seksi ja mälu vahel, kirjutab veebiportaal Woman's Day.

McGilli ülikooli teadlased väidavad nimelt, et mida rohkem naine seksib, seda parem on tema verbaalne mälu. Uuring viidi läbi 18-29 aastaste naiste seas, kes pidid täitma ära küsimustiku, mis puudutas nende seksuaalelu ja muid elulisi faktoreid ning jätma seejärel meelde hulga suvalisi sõnu ja nägusid. Selgus, et naised, kes väitsid, et panevad voodivedrud päris tihti proovile, oli pärast neid sõnu ja pilte palju kergem teiste seast ära tunda kui neil naistel, kes tunnistasid, et nende voodis suurt peale magamise midagi ei toimu.

Tõsi, uuring puudutab vaid lühiajalist mälu, kuid teadlaste sõnul peaks seksi mõju olema sarnane ka pikaajalisele mälule.