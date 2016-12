Naine on turismireisil ja helistab koju mehele:

"Kuidas meie kiisu elab?"

"Kärvas, raibe," vastab mees.

"Taevas hoidku!" protesteerib naine. "Kas sa poleks võinud seda pisut pehmemalt väljendada? Öelnud näiteks, et kass istub katusel ning siis oleksid lisanud, et kukkus alla ja sai surma. Selge?"

"Selge," uriseb mees.

"Ja kuidas mu ema elab?"

"Istub katusel."