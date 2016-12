Vene supermodell Maša Rudenko eitab kuulujutte, et just tema oli see, kes Mick Jaggeri oma raseda sõbratari juurest eemale meelitas.

“Minu ja Mick Jaggeri vahel pole mitte mingit romantilist suhet,” kinnitas Los Angeleses elav 31aastane venelanna MailOnline’ile. “Olen temaga kohtunud, tean teda veidi ja olen Micki ja Rolling Stonesi suur fänn. Aga väär on väita, et meie vahel midagi susiseb.”

Kui ilmnes, et Jaggeri (73) baleriinist südamedaam Melanie Hamrick (30) ootab last, levisid kuuldused, et paar ei hakka koos elama, sest rokkari pea on segi ajanud Rudenko.

“Soovin Mickile ja Melanie’le ja nende vastsündinud beebile ainult kõike parimat!” kinnitab venelanna. “Mul on nende pärast nii hea meel.” Kuid ta lisab: “Tahan, et inimesed hindaksid mind mu enda ande pärast, mitte ei usuks midagi sellist, mis ma tegelikult pole.”