USA valijameestekogu liikmed kinnitasid 19. detsembril Donald Trumpi ametlikult presidendivalimiste võitjaks.

Kuus nädalat pärast valimisvõitu kinnitasid vabariiklased 270 häält, mis olid vajalikud Trumpi võidu vormistamiseks, edastas CNN.

See hääletamisprotsess on harilikult formaalne, kuid seekord kõigutasid seda väited, et USA presidendivalimisi püüdsid mõjutada Vene häkkerid.