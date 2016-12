Berliini jõuluturul terrorirünnaku ajal viibinud Briti turist rääkis Sky Newsile, et on õnnelik, et ta jäi ellu, kui veoauto suure kiirusega inimeste sekka sõitis.

Emma Rushton jõi koos sõpradega jõuluturul hõõgveini mõni tund pärast Berliini saabumist, kui kuulis valju kõmakat, millele järgnes inimeste karjumine, vahendas SkyNews.

Ta nägi, kuidas sõiduk inimesi laiali paisates täie hooga turu keskele sõitis. Turg läks pimedaks.

Naine rääkis, et see müügikoht, kust ta hõõgveini ostis, oli täielikult rusudes. „See ei olnud õnnetusjuhtum,“ kinnitas ta. Naine rääkis, et ta nägi oma sõpradega kõike, mis juhtus ning on tõeliselt tänulik, et nad ei jäänud müügiputka juurde kauemaks. Ta leiab, et tal oli õnne.