2016 jääb eestlastele meelde kui aasta, mil terror võttis esimest korda elu kahelt Eesti kodanikult ning jättis mitu inimest raskete vigastustega nädalateks haiglasse. Sel aastal on Euroopa Liidus toime pannud rünnakutes hukkunud ühtekokku ligi 150 ning viga saanud 800 inimest. Europoli statistika aga ei anna lootust rünnakute vähenemiseks.

Eile hilisõhtul tuli teade Berliinist, et sealsel jõuluturul on terrorirünnaku tagajärjel hukkunud ja vigastada saanud mitukümmend inimest. Berliini rünnakut võrreldakse juulis toimunud Nice'i rünnakuga, sest ka nüüd sööstis veoauto rahvamassi sekka. Ent 2016. aastal oli hukkunutega rünnakuid veel:

18. veebruaril Rochdale'is (Suurbritannia) – kaks ISISe toetajat peksid surnuks imaami, kuna väidetavalt oli too tegelenud musta maagiaga

(Suurbritannia) – kaks ISISe toetajat peksid surnuks imaami, kuna väidetavalt oli too tegelenud musta maagiaga 22. märtsil Brüsselis (Belgia) – Islamiriigi organiseeritud kolm üheaegset rünnakut, kaks lennujaamas ning üks Maalbeeki metroojaamas, mille tagajärjel hukkus 35 ning viga sai ligikaudu 340 inimest.

(Belgia) – Islamiriigi organiseeritud kolm üheaegset rünnakut, kaks lennujaamas ning üks Maalbeeki metroojaamas, mille tagajärjel hukkus 35 ning viga sai ligikaudu 340 inimest. 10. mail Münchenis (Saksamaa) – koidikul ründas saksa mees rongijaama vahetus läheduses noaga inimesi, hüüdes samal ajal "Allahu Akbar". Üks inimene hukkus ning kolm said raskeid vigastusi.

(Saksamaa) – koidikul ründas saksa mees rongijaama vahetus läheduses noaga inimesi, hüüdes samal ajal "Allahu Akbar". Üks inimene hukkus ning kolm said raskeid vigastusi. 13. juunil Magnanville'is (Prantsusmaa) – ISISe toetaja pussitas oma naabrimeest ning võttis pantvangi naabrinaise ja tema poja. Politsei lasi haarangu käigus ründaja maha ning leidis naise surnuna.

(Prantsusmaa) – ISISe toetaja pussitas oma naabrimeest ning võttis pantvangi naabrinaise ja tema poja. Politsei lasi haarangu käigus ründaja maha ning leidis naise surnuna. 14. juulil Nice'is (Prantsusmaa) – prantslaste rahvuspühal sõitis 31-aastane tuneeslane linna promenaadil rahva sekka, tappes sellega 86 ja vigastades 434 inimest. Vastutuse rünnaku eest võttis Islamiriik.

(Prantsusmaa) – prantslaste rahvuspühal sõitis 31-aastane tuneeslane linna promenaadil rahva sekka, tappes sellega 86 ja vigastades 434 inimest. Vastutuse rünnaku eest võttis Islamiriik. 24. juulil Reutlingenis (Saksamaa) – süürlasest asüülitaotleja ründas söögikohas noaga töökaaslasi. Rase Poola päritolu naine hukkus ning viga said veel kaks inimest.

(Saksamaa) – süürlasest asüülitaotleja ründas söögikohas noaga töökaaslasi. Rase Poola päritolu naine hukkus ning viga said veel kaks inimest. 26. juulil Saint-Étienne-du-Rouvray's (Prantsusmaa) – kaks ISISe toetajat ründasid kirikus preestrit, tapsid ta ja vigastasid veel teist hoones viibinud inimest. Politsei eriüksus piiras kiriku sisse ja lasi ründajad maha.

(Prantsusmaa) – kaks ISISe toetajat ründasid kirikus preestrit, tapsid ta ja vigastasid veel teist hoones viibinud inimest. Politsei eriüksus piiras kiriku sisse ja lasi ründajad maha. 16. oktoobril Hamburgis (Saksamaa) – Islamiriigi toetajate organiseeritud rünnak, mille käigus hukkus 16-aastane ja viga sai 15-aastane nooruk.

Europol avaldab 2016. aasta täieliku statistika alles mitme kuu pärast, kuid möödunud aastad näitavad, et rünnakute arv on pidevalt kasvanud. Samuti on kahe aastaga pea kahekordistunud terrorismikahtlusega vahistatud isikute arv.

Statistika: Terrorismikahtlusega vahistatud isikud ja toime pandud terrorirünnakud (Europol)

2015. aastal ...

hukkus terrorirünnakute tõttu 151 ning vigastada sai ligi 360 inimest

tegi Islamiriik Euroopa Liidus ulatuslikku teavitustööd äärmusluse huviliste seas, kuidas kasutada pommivööd massirünnakute otstarbel

planeeriti 211 rünnakut (sh õnnestunud rünnakud ja nurjatud katsed)

arreteeriti 1077 inimest, kes olid seotud terrorirünnakute planeerimisega

mõisteti terrorismi tõttu süüdi 514 inimesti

Toime pandud terrorirünnakud (tumesinisel taustal) ja terrorismisüüdistuse saanud isikud (valgel taustal) (Europol)