Aljazeera vahendab, et Šveitsi mošeesid, sh Zürichi lähedal ja üht suuremat Genfis on viimastel kuudel süüdistatud meedias selles, et nad lubavad või julgustavad radikaliseerumist. Eriti puudutavat see mošeede nooremaid liikmeid. Šveitsis on ligikaudu kaheksa miljonit inimest ning umbes 450 000 moslemit.