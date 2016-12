Jugeolekuanalüütik Rita Katz säutsus, et video kinnitab nii Amri sidemeid ISISega kui ka seda, et ISIS andis Amrile inspiratsiooni rünnaku korraldamiseks. Samas tegutses tuneeslane ise ega saanud terrorirühmituselt mingeid käske.

4)This video gives further indication that Amri had ties with #ISIS, but that his attack itself was ISIS-inspired, not ISIS-coordinated