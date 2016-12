Blond Gajane on toonud Ott Kiivikase ellu õnne ja spordisaavutused.

"Me kohtusime 13. kuupäeval ja reedel. Kui mõelda, mida kõike head on sel aastal 13. kuupäeval juhtunud, siis hakkan ma üha rohkem numbrimaagiasse uskuma," õhkab mullu aasta lõpus abielu lahutanud Eesti esikulturist Ott Kiivikas (39), kelle elus on nüüdseks uus armastus – kaunis Gajane (42).

EDUKAS AASTA: Kuum armupalang on toonud Ott Kiivikasele kordaläinud spordiaasta: muu hulgas valiti ta Tallinna aasta sportlaseks. Pildil osaleb Ott kulturismi ja fitnessi Eesti karikavõistlustel, kus talle omistati ka absoluutselt parima kulturisti tiitel. (Alar Truu)

Tänavu kevadel tunnistas Ott Kiivikas, et tema kümme aastat kestnud abielu Natalia Nazarenko-Kiivikasega on läbi saanud. Veel juulikuus rääkis mees Naistelehe veergudel, et ei kiirusta uude suhtesse ja õpib üksi elama. Tegelikult põksus mehe süda juba sel ajal blondile Gajanele.

Oti uue armastatu Gajane sõnul otsustas ta ühel õhtul tüdrukutega linna peale minna ja omavahel lepiti naljatades kokku, et enne mehi jutule ei võeta, kui on üle vaadatud, kas neil muskleid ka on.