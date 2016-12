Tänavuseks Miss Maailmaks kuulutati Puerto Ricost pärit 19aastane Stephanie Del Valle . Brünett ja pruunisilmne kaunitar, keda võit tõsiselt vapustas, pole tühipaljas modell.

Iltalehti teatel on Stephanie andekas muusik, räägib lisaks hispaania keelele perfektselt inglise ja prantsuse keelt ning õpib New Yorgis kommunikatsiooni. Ta armastab muusikale, kuid peab oma nõrkuseks seda, et kipub erutudes liiga kiiresti rääkima. Värske Miss Maailm näeb oma tulevikku meelelahutuses.

Oma kodumaa esindamist suureks auks ja vastutusrikkaks ülesandeks nimetanud Stephanie on juba teine puertoricolanna, kes on Miss Maailma valimisel võitjakrooni pälvinud.

Esimest korda läks tiitel tema kodumaale 1975. aastal, kui iluduskuningannaks sai Wilnelia Merced.