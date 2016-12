"Kui olin 13, andis õde mulle heleda beebiroosa huulepulga, millest olin juba ammu unistanud," räägib oma esimestest jumestusvahenditest lauljatar Helen Adamson, kes hakkab uuest aastast "Naistesaadet" juhtima. Aastatega on aga tema meigituhin vaibunud, sest ta on hakanud loomulikkust hindama.

HINDAB LOOMULIKKUST: Kunagi maalis Helen Adamson endale iga päev näo pähe, kuid nüüd võtab ta meigikoti välja vaid enne tähtsat üritust. (Mati Hiis)

Lauljatar tunnistab, et kunagi tegi ta iga päev endale kerge meigi, kuid nüüd enam mitte. "Eks seegi aitab kaasa, kui keegi kodus kogu aeg ütleb, et sa oled alati ilus – ka ilma meigita," naerab Helen.

Nüüd maalibki tulevane saatejuht endale näo pähe ainult enne kohtumist, esinemist või muud tähtsat sündmust. "Lihtsalt kontorisse minekuks ma end hommikuti ei meigi. Pigem kulutan selle 15 minutit näiteks hommikusöögi tegemisele või räägin söögilaua taga elukaaslasega juttu," sõnab ta.

Heleni meelest on suurepärane, kui naised enda eest hoolitsevad, ent see ei pea tähendama tugevat meiki. "Naised on ilusad ka loomulikult, meik ei tee tegelikult kedagi kaunimaks. Jumestus vaid rõhutab naise ilu," ütleb ta.