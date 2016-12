Kuuse ehtimine tuleks ette võtta kogu perega – see on rõõmus töö, mis kõik pühadelainele häälestab. Kuidas aga ehtida jõulupuud nii, et tulemus tõepoolest ka silma rõõmustaks?

Küllap on paljud juhtunud ajakirjapiltidel imetlema kauneid külluslikult ehitud jõulupuid ja mõelnud oma kätetööd vaadates, miks see loodetud tulemusest õige kaugele kipub jääma.

Küllap on asi ka ehtijate oskustes-vilumuses, aga kui võtta appi dekoratsioonifirma ShiShi ühe omaniku Taivo Pilleri jagatud nipid ja varuda piisavalt kannatust, on ka päris algajal kuuseehtijal lootust silma rõõmustava tulemuseni jõuda.

Mõtle, mis sulle meeldib