Ühiskond on polariseerumas: kas riigipea ikka peaks olulisemate tähtpäevade puhul kirikus käima või mitte. Kui inimene pole enne riigipeaks saamist kirikus käinud, kuid hakkaks presidendina jumalateenistustel viibima, siis oleks kriitikuil üsna hõlbus teda silmakirjalikuks tembeldada.

Kas aga usuleige riigipea peaks kirikus käima pelgalt seetõttu, et vältida 160 000 luteri kiriku liikme võimalikku pahandamist? Kuid sarnased õigustatud ootused riigipea osalemise suhtes nende riitustel võiksid olla alates õigeusklikest kuni viimasel rahvaloendusel avalikkust oma olemasoluga üllatanud lilla leegi hoidjateni välja.

Et riigipeale pole ametiülesandeid seoses kirikuga ette kirjutatud, on senised presidendid kujundanud oma lähenemisnurga. Nii käis õigeusklik Arnold Rüütel tähtpäevadel luteri kiriku jumalateenistustel, Toomas Hendrik Ilves aga loobus teles üle kantavaist jõulujumalateenistustest ja eelistas Halliste kodukirikut. Erinevalt praeguse naispresidendi ümber üles kisutavast skandaalist pole meesriigipeade otsuseid varem kahtluse alla pandud ega taunitud.

Õigupoolest on kogu praeguse diskussiooni riigipea kirikuskäimisest ja kiriku osalemisest riiklike tähtpäevade tähistamisel valla päästnud EELK eesotsas peapiiskop Urmas Viilmaga. Viimase jõulisest tegevusest jäi mulje, et presidendi ametisseastumise tänujumalateenistuse ärajäämise järel kutsus ta asja arutamiseks ennast Kadriorgu külla. Mõistetav, et nii nagu iga asutusejuht peab ka kirikupea tegema jõupingutusi turuosa säilitamiseks, kuigi ajuti on jäänud mulje, et presidendi samme jälgides ja kommenteerides on peapiiskop lähedal hea maitse piirile. Kuigi nõukaajal eksisteeris võitlev ateism, siis võitlev kirik poleks praegu sugugi parem nähtus.

Ei saa eitada, et islami leviku tingimustes ei pruugi meie kultuuri kristlike aluste rõhutamine olla halb mõte. Iseasi, kas just kirik peab olema vastuolude lõkkelepuhuja ja üritama riigipead paika panna ja raamidesse suruda. Iga kingsepp jäägu oma liistude juurde – piiskop peaks juhtima mitte riiki, vaid kirikut ning president jäägu riigipeaks.