TS Laevade uutest parvlaevadest esimene sai täna Tallinna Vanasadamas toimunud pidulikul ristimistseremoonial nimeks Leiger. Laev on nime saanud Hiiumaa mütoloogilise kangelase Leigri järgi, edastas TS Laevad.

Tallinna Sadama juhatuse esimees Valdo Kalm rääkis ristimistseremoonial, et 2016. aasta on merekultuuriaasta, ja mis saab olla veel sümboolsem lõpetama merekultuuriaastat kui uue laeva tulek. "Leiger on esimene uus alus meie tütarettevõtte laevastikust. Laev valmis Türgi laevatehases Sefine. Oleme teda pikalt oodanud ja lõpuks on ta siin Teie ees,“ sõnas Kalm.

Ristimistseremoonial osalenud majandus- ja taristuminister Kadri Simson märkis oma kõnes, et Leigeri saabumist on oodatud kaua ning tundub, et laeva liinile jõudmine on kasvatanud ka eestlaste merendushuvi, sest jälgiti ju tuhandetes kodudes interaktiivse kaardi pealt, kaugel uus parvlaev on oma teekonnal. "Olen kindel, et Leiger muudab hiidlaste ja Hiiumaad külastavate inimeste sõidud senisest mugavamaks ning meeldivamaks,“ lisas Simson.