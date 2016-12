Nähtud jõhkrus oli šokeeriv. Kuna videol nähtud kurjategija ja tema kolm kaaslast on tumedaverelised, siis oletati algul, et nad on hiljuti riiki saabunud põgenikud . Inimesi huvitas samuti, mis sai trepist alla tõugatud naisest.

Esmalt tabati jõhkardi kaaslane

Mitu prominentset tegelast lubasid maksta kurjategijani viiva info eest omast taskust tuhandetesse eurodesse ulatuva vaevatasu.

Eelmisel esmaspäeval saatis politseid esimene edu. Kinni võeti üks videol nähtud neljast mehest, kes osutus kurjategija vennaks. Kuna tema ei olnud tõukaja, siis lasti ta pärast põhjalikku ülekuulamist taas vabadusse.

Uurijad said aga teada, et kõik videol jäädvustatud mehed on bulgaarlased, täpsemalt Bulgaariast pärit mustlased. Seejuures on tegemist kolme venna ja nende tuttavaga.

Et naisetõukaja Svetoslav Stoikov oli pärast video avalikustamist Saksamaalt lahkunud, siis oletas politsei, et ta suundus tagasi kodumaale Bulgaariasse. Elavad ju Varnas Stoikovi äi ja ämm, kes praegu kasvatavad tema kolme last.

Bulgaaria politsei teatas Saksa kolleegide järelepärimisele, et Svetoslav Stoikovit ei leitud siiski Varnast. Samas lisati, et ta on ka Bulgaaria politseile hästi tuttav pätt, kes on pannud toime vargusi, rööve ja vandalismiakte. Berliinis töötas Svetoslav Stoikov esmalt ühes restoranis ja seejärel ehitusel.

Kurjategija pöördus Berliini tagasi

Tegelikult varjas ta end hoopis Lõuna-Prantsusmaal, kuid otsustas miskipärast Berliini tagasi pöörduda. Kui kurjategijaga jõudis liinibussiga laupäeva pärastlõunal Berliini, ootasid teda kaasreisijalt vihje saanud politseinikud juba bussijaamas. Ta ei osutanud vahistamisel vastupanu.

ÄÄRMISELT JÕHKER: Bulgaariast pärit Svetoslav Stoikov (27) lükkas Berliini metroojaamas võhivõõra naise trepist jalaga alla. Saksa politseil kulus tema tabamiseks üle poolteise kuu. (Youtube)

Praegu ootab Svetoslav Stoikov oma saatust eeluurimisvanglas. Tõenäoliselt saab ta süüdistuse ohtliku kehavigastuse tekitamises.

Kohtus süüdimõistmisel ootab teda sel juhul kuus kuud kuni kümme aastat vanglakaristust.

Prokuratuur ei välista, et süüdistus tuleb karmim, näiteks tapmiskatse. Sel juhul ootab Svetoslav Stoikovit karmim karistus.