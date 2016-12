Huvitav on edetabeli koostamise metoodika. Mõju mõõtmine, näiteks meedia mõju mõõtmine, on üks keerukamaid ühiskonnauuringute valdkondi. Eriti raske on määratleda isikute mõjukust ühiskonnas. Tabeli järgi on rallisõitja Ott Tänak mõjukuselt eespool Edgar Savisaarest, kes on Eesti poliitmaastikku kujundanud üle paarikümne aasta!

Hiljuti ilmus Eesti Päevalehes kõige mõjukamate eestlase edetabel, kus esisaja seas domineerisid keskealised poliitikud ja ärimehed. On palju tuntud sportlasi, oluliselt vähem on kultuuriga seotud isikuid. Venekeelseid inimesi võib üles lugeda ühe käe sõrmedel. Vaatlesin tabelit kui soouurija, kes on püüdnud mõtestada Eesti ühiskonnas valitsevat soorežiimi.

Milles inimese mõjukus õieti seisneb? Ajaloolistes otsustes? Kindlasti. Populaarsuses, sagedases meedias figureerimises? Mõni võimustruktuuride niiditõmbaja võib aga vägagi nähtamatu olla. Juhtidel on sageli mõjukad nõunikud ja eksperdid, kelle sõnumit esiplaanil olevad juhid võimendavad. Mõni tippsportlane on oma eeskujuga mõjukas paar aastat, populaarse kooliõpiku kirjutaja võib olla kaudselt mõjukas aastakümneid. Sotsiaalpsühholoogiliselt võib mõjukust mõõta ühiskonnas esile kutsutud muutusega.

Kuuldavasti nõustas uuringut mõningal määral ka sotsioloog Juhan Kivirähk, mistõttu pole edetabel puhas ajaviide. Mõjukate inimeste välja selgitamiseks küsitleti 1000 inimest. Arvestati sotsiaalvõrgustike kontaktide arvu, osalust asutuste ja ettevõtete nõukogudes ja muudes erialakogudes, ka esinemist meedias, kolleegide arvamust.

Tabelit vaadates teevad inimesi selle metoodika järgi mõjukaks ennekõike teatud ametikohad, millega kaasneb avalikkuse tähelepanu. Avalikkuse tähelepanu üks aspekt on meediakajastus, mis on reeglina nihkes teatud elukutsete ja -valdkondade suhtes, uudistes on suurema tähelepanu all võimudega (parlament, täitevvõim, kohus, ajakirjandus, jõustruktuurid) seotud teemad. Mistõttu on meediapildis üleesindatud poliitika, juura, majanduse ja militaarvaldkonnaga seotud elukutsed.

Kui president on naissoost või mustanahaline, siis on ta igal juhul mõjukas, vaatamata oma soole, rahvusele või rassile. Sama on enamike ministritega, olenevalt aga ka sellest, missugune on nende tegevuse jälg oma valdkonnas, aga ka esinemisoskus, telegeenilisus, rahvalikkus ja suhted ajakirjanikega.

Mis puudutab naisi, siis meedial on komme pöörata erilist tähelepanu nende naiste tegevusele, kes tegutsevad traditsioonilistel meeste aladel, nagu tipp-poliitika, majandus. Nii on edetabelis naispresident ja naisministrid, aga pole näiteks näitlejaid ja teisi artiste, lastekirjanikke, või meedikuid, mis on naiste ootuspärased tegevusalad. Kindlasti on nii mõnigi meedik tegelikus elus mõjukam kui lühikeseks perioodiks ministriks sattunud poliitik, mõni (nais)lastekirjanik võib mõjutada terveid põlvkondi, nt Astrid Lindgren või Tove Jansson, Eestis ehk Aino Pervik. Mõjukam kui minister võib olla kas või kõmuväljaande toimetaja, kes kontrollib, kes pääseb seltskonnakroonikate veergudele, saab kuulsaks ja võib hiljem oma kuulsuse vahetada muuks kapitaliks. Mõjukas seltskonnaajakirjanik ei pea kuuluma erialaorganisatsioonidesse, oma valdkonna nõukogudesse ja ka kolleegid ei pea sellise ajakirjaniku tegevust ilmtingimata tunnustama.

Vähetunnustatud meelelahutajad

Naisi tegutseb palju meelelahutuse ja kultuuri valdkonnas, mõjukate edetabelisse – küll esisaja tagumisse otsa on pääsenud Tallinn Music Weeki korraldaja Helen Sildna ja moekunstnik Reet Aus. Seda on tõesti vähe, arvestades, kui suur on naiste osakaal Eesti meelelahutustööstuses ja kultuuriorganisaatorite hulgas, kui palju on populaarseid artiste ja näitlejaid, kes esinevad meedias ka arvamusliidritena, kui palju on suurte muuseumide ja teiste kultuuriasutuste juhte, üldrahvalike laulu- ja tantsupidude korraldajaid.

Samas, kui vaadata kultuuri valdkonnas tegustevate meeste esindatust edetabelis, siis torkab silma, et vaimuelus aktiivseid mehi on tabelis samuti silmatorkavalt vähe. Kirjanikest on esisaja seas Andrus Kivirähk, Kaur Kender ja multitalent Mart Juur, puuduvad aga tähtsad ajakirjanikud ja peatoimetajad. Puuduvad ka hinnatud ja armastatud tippmuusikud, kes on kultuuripildis tegutsenud aastaid! Maailmakuulus Arvo Pärt on edetabeli lõpuosas koos räppar Tommy Cashiga.

Kokkuvõttes on edetabelis esindatud poliitiline ja majanduseliit ning alaesindatud kultuurieliit, mis räägib paljutki meie ühiskonna väärtustest ja kultuuri positsiooni muutumisest viimastel aastakümnetel. Meelelahutustööstuse mõjukate vähesuse põhjuseks võib olla see, et ilmselt on küsitletud 1000 inimest andnud sotsiaalselt aktsepteeritud vastuseid ega pole julgenud tunnistada, kui suur osa on nende elus meelelahutusel ja artistidel.