Tehes töönädala alustuseks kiire ringi Eesti ja välismaa ilmaportaalides, sai selgeks kurb tõsiasi, et jõulud tulevad tänavu mustad. Hetk hiljem asendus see tõdemus aga paanikaga. Krudiseva lume puudumise tõttu on jõudnud pühad nõnda ligi hiilida, et juba sel nädalavahetusel läheb seaprae ning verivorsti liigtarbimiseks, aga mul kingid puha ostmata.

Mis seal salata, seepeale kulus üsna märgatav hulk esmaspäevasest tööpäevast nädala graafiku kuidagimoodi klapitamiseks nii, et teenida ausalt ära palk ja see siis kohe poodi tõtates nänni, träni ja ehk ka mõne kasuliku kingituse peale laiaks lüüa.

On väike lohutus, et ma pole selles plindris üksinda. Tervitan teid, kallid kaaskannatajad, kes te homme hommikul koos minuga ostukeskuse ootamatult kitsaks jäänud koridorides tuhisete. Sisimas tahaksin teid ees töllerdamise eest kangesti siunata, aga hoian keele hammaste taga, sest see ju ongi kapitalistlikus ühiskonnas jõulurahu tegelik mõte!