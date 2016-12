Hiljuti jõudis avalikkuseni kohutav uudis sellest, kuidas Berliini metroos üks mees juhusliku naise trepist alla tõukas. Tänaseks on teada, et bulgaarlasest vägivallatseja on leitud ning vahistatud.

Koletu teo pani toime Varnast pärit 26aastane Svetoslav Stoikov, vahendab Daily Mail.

Mees oli sõitnud vahepeal Prantsusmaale, kuid oli otsustanud sealt naasta. Mehe tuvastaski Eurolinesi bussijuht, kes pööras reisijale tähelepanu eeskätt seetõttu, et kliendid olid kaevanud noormehe peale, kes häirib neid valjuhäälse telefoni kasutamisega.

Bussijuht teatas Stoikovist politseile, kes kahtlusaluse viimaks vahistas.