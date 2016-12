Need, kes soovisid salaja taas näha Liam Neesoni poolt kehastatud Bryan Mills’i tütre röövimisest rääkivat filmi, peavad pettuma, kuna näitleja sõnul filmile "Röövitud" ("Taken") rohkem järjeosi ei tule.

Neeson vastas saates "The Late Show" saatejuhi Stephen Colberti küsimusele, kas on mingitki võimalust, et tulemas on "Röövitud" sarjale uut filmi, eitavalt. "Kui palju kordi ikka su tütart saadakse röövida," naeris ta ning naljatles, et kui "Röövitud" filmid peaks järje saama, saab pealkirjas olema "Kas te palun rööviks mu tütre?"