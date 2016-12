Telliskivi 15 on söögikoht Pelgulinnas, mis asub täpselt sel aadressil, mida ütleb nimigi – Telliskivi 15 (Mööblimaja esisel väljakul).

Tegijateks on lähikonnas elavad kaks ja pool kokka, keda igapäevane köögirutiin pole suutnud tappa. Lausa vastupidi. Huvi ja austus hea toidu vastu pani aastatega vilunud kokasilma nägema, et meil on murdu igasuguseid peenemaid ja vähempeenemaid kohti, hubaseid veinikaid ja kenasid kohvi luristamise nurki, kalleid restorane ning elustiili kõhutäitjaid. Kuid pole kohta, kus saab lihtsalt ühe hea keretäie!

Selline puudus nõudis ärategemist ja just selline koht peab kujunema aadressile Telliskivi 15 Pelgulinnas.

Jõulude puhul on meil erimenüü!

Sealiha sült (marineeritud köögiviljad, sinepikaste) 5.-

Siia ceviche (laimiga marineeritud siig, röstsai) 6.-

Veise antrekoot (ahju aedviljad, veini-mustikakaste) 12.-

Küüliku koib (vadaku-ürdikaste, porgandi-bataadikreem) 13.-

Sea minikoot (tumeda õllekastme ja kapsaga) 11.-

Inglise jõulukeeks (sidruniparfee ja astelpajukastmega) 5.-

Vaata täpsemalt SIIT!