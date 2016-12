Jõulud võivad inimesed hulluks ajada - miks ei võiks see juhtuda naistega? Uus pöörane trend näeb ette, et üks oma rindadest tuleks kaunistada nii, et see meenutaks põhjapõtra...

Kui siiani on demonstreeritud koledaid ja veidraid jõulukampsuneid, siis nüüd jooksevad naised tormi oma rindade näitamisele, vahendab The Sun.

Naised on lisanud rindadele sarved ja mõnedki nibust põdrale nina meisterdanud.

Millised Rudolphid naiste rindu kaunistavad?

Vaata SIIT!