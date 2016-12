Täna tutvustame teile loomade varjupaigas kodu ootavat koerakutsikat Robinit, kes on umbes 5-7 kuu vanune. Robini lemmiktegevuseks on otseloomulikult mängimine.

Robin sobib koju, kus ta saaks olla aktiivne ja rõõmus ja kus temaga tegeletakse hästi palju.

Varjupaiga juhataja Hellika Landsmanni sõnul on Robinil kindlasti vaja minna koertekooli, et õppida selgeks põhilised käsklused. Tegu on äärmiselt rõõmsa ja toreda koeraga, kes vajab palju tegelemist, seetõttu sobiks ta näiteks noorperesse, samuti saab koer väga hästi läbi ka lastega.