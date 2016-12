Nii ütles armastatud helilooja, külastades Estonia klaverivabrikut, sest kaks Eesti legendaarset perekonda, Pärdid ja Laulud ühendasid oma kogemused, et tutvustada kogu maailmale Estonia klaverit.



Idee koostööd teha sündis käesoleva aasta alguses, kui esimest korda anti Keila – Joa lossis välja Barclay de Tolly klubi auhind Eestimaa au ja uhkus. Medal on mõeldud inimesele, kellel on silmapaistvaid teeneid Eesti tutvustamisel rahvusvaheliselt. Idee meeldis Arvo Pärdile sedavõrd, et ta soovis ise auhinna üle anda Indrek Laulule, kes toodab ja transpordib Estonia klavereid Euroopasse, Ameerikasse ning ka Hiina.



Millised lood tulid perekond Pärdil ja Laulul meelde klaveri valmistamist lähedalt vaadates ja kuidas kõlab Estonia klaver, kui sellel mängib Arvo Pärt, näete tänases ETV saates "Ringvaade" juba õhtul kell 19.00.