17. detsembri õhtul lahkus Tallinnas Lasnamäel oma kodust prügi välja viima 86-aastane Kuuno-Frants, kes pole aga tänaseni koju naasnud.

Politseinikud on suhelnud sugulastega, kuid praegu teadaolevalt ei viibi mees ravi- ja sotsiaalasutustes. Mehe kadumisest on teavitatud ka kõiki ühistranspordiga tegelevaid ettevõtteid, juhul kui Kuuno-Frants peaks liikuma ühistranspordiga. Mehe mobiiltelefon on välja lülitatud, mistõttu ei ole võimalik tema asukohta positsioneerida. Mees võib liikuda Tallinna kesklinnas.

Kuuno-Frants on 171 cm pikk ja keskmise kehaehitusega. Tal on hallid juuksed ja pruunid silmad. Kodust lahkudes oli tal seljas tumeroheline nahkjakk, hallid püksid, hall soni ja mustad jalanõud. Mehel võib esineda kõnehäiret, tema kehahoiak on küürus.