Liikuspolitseinik läheb ülema juurde ja ütleb, et tal on sünnipäev tulemas ja küsib vaba päeva. "Saate ühe vaba päeva," vastab ülemus.

"Aga raha nagu ka napib," jätkab liikluspolitseinik, "äkki saaks preemiat?"

"Preemiat pole anda, aga teeme nii, et võid täna ühe "30 km/h" märgi üles panna, kuhu ise tahad," teatab ülemus.