Vana aasta viimasel õhtul jõuab Mart Juure ja Peeter Oja juhtimisel teleekraanile viimase kümnendi Eesti mõjukaim satiirisaade "Ärapanija", sedapuhku ETV vahendusel.



Aasta lõpp on aeg, mil lahtised otsad sõlmitakse kokku ning see on ideaalne võimalus, et tuua ka unustamatu "Ärapanija" taas vaatajate ette. "Millal siis veel kui mitte aastavahetusel, kui on tarvis teha üks adekvaatne ja vahe kokkuvõte lõppevast aastast," võtab toimetaja Mart Normet "Ärapanija" uue tulemise kokku.



"Ettevalmistusperiood on olnud väga pingeline, olen Peetrist juba väga väsinud. Temaga ei ole lihtne koos töötada. Kõik vanad asjad on jälle meelde tulnud. Kordan, olen juba väga, väga väsinud, aga meelelahutuse ja show nimel ma kannatan selle välja. Me teeme seda õnneks ainult ühe korra," ütleb saatejuht Mart Juur, kes on viimati avaldatud Eesti mõjukate kultuuritegelaste pingereas 9. kohal.



"Mul on alati hea meel Mart Juurega koostööd teha. Ta on väga hea kuulaja. Ta ei räägi vastu, vaid noogutab. Ma loen ta silmist, et ta on mu jutust huvitatud. Sellise inimesega koos saadet teha on ju lausa lust! Ma tunnen iga kord pärast Mardiga kohtumist, et olen energiast lausa tulvil," ütleb Peeter Oja, kes Eesti mõjukate kultuuritegelaste tabelisse ei mahtunud.



"Ärapanija 2016" puhul on tegemist ETV aastalõpuprogrammi viimase telesaatega - see jõuab eetrisse vahetult enne Eesti Vabariigi presidendi uusaastatervitust, kell 22.45.



Teleintervjuud väsimatute ärapanijatega vaata täna õhtul "Ringvaates".