Reformierakonna fraktsioon pöördub presidendi poole palvega jätta täna riigikogus vastu võetud maksutõusude kobareelnõu seadusena välja kuulutamata ja kutsub üles õiguskantslerit andma seadusele oma hinnangu.

"Ettevõtjad ja juristid valivad igal aastal parima ning halvima seaduse. 2016. aasta halvima seaduse konkursi võitja selgus täna, kui IRL-i, sotside ja keskerakondlaste häältega võeti vastu maksutõusude kobareelnõu,” lausus riigikogu rahanduskomisjoni aseesimees Remo Holsmer.

“Kvaliteetsete seaduste mõõdupuuks on vastavus hea õigusloome tavale – kui põhjalikult on tehtud mõjude analüüs, kui läbipaistev on olnud menetlus ja mil määral on arvestatud huvigruppide arvamusega. Selle eelnõu puhul loobus koalitsioon neist põhimõtetest juba eos,” lisas riigikogu liige.