HKScan teatas täna novembris alustatud Balti juhtkonna suhtes algatatud uurimise lõpulejõudmisest ja nelja Eesti juhiga töölepingu lõpetamisest. Üks vallandatu on majandus- ja kommunikatsiooniminister Kadri Simsoni elukaaslane Teet Soorm. "Uurimine kinnitas, et teatud HKScan Baltimaade juhtkonna liikmed on süstemaatiliselt toime pannud tõsiseid rikkumisi, mis on vastuolus HKScani käitumisjuhiste ja hea juhtimistava põhimõtetega," vahendas Ärileht ettevõtet. Minister Simson ja Teet Soorm Briti saatkonna vastuvõttul tänavu suvel. (Teet Malsroos) Lepingud lõpetati Baltimaade üksuse juhi Teet Soormiga, seakasvatusdivisjoni direktori Mati Tuviga, linnukasvatusdivisjoni direktori Lauri Kallikormiga ning seakasvatusdivisjoni tehnikajuhi Hindrek Smidtiga. Lisaks sai mitu HKScani töötajat hoiatuse ettevőtte varaga mitteotstarbeliselt ümber käimise pärast, teatas ettevõte. USA suursaadiku James D. Melville’i vastuvõtt Ameerika Ühendriikide iseseisvuspäeva tähistamiseks USA suursaadiku residentsis Maarjamäel samuti tänavu suvel. (Tiina Kõrtsini)

"Sisejuurdluse käigus selgus, et eelpoolnimetatud AS HKScan Estonia töötajad on ostnud tooteid ja teenuseid ettevõtetelt, mida omavad kas nad ise vői nendega seotud osapooled," avaldas ettevõte, et selliste hankelepingute koguväärtus on olnud aastatel 2013 kuni 2016 umbes 28 miljonit eurot.

Teet Soorm on juba mitu aastat värske majandus- ja kommunikatsiooniministri Kadri Simsoni elukaaslane. Et ministri elukaaslasele heidetakse ette tõsiseid ja süstemaatilisi rikkumisi, palusime kommentaari ka Kadri Simsonilt. Ministeeriumist öeldakse, et ministri kommentaariks ei saa ministeerium abiks olla. Eesti Vabariik 98, presidendi vastuvõtt. (Tiina Kõrtsini) Teet Soorm ise kinnitab, et kõik tehingud teenisid HKScani huve. Avaldame Soormi saadetud selgituse täismahus: