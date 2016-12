Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE) väljastas täna pressiteate, milles vihjab, et Isamaa ja Res Publica Liit (IRL) skeemitab ning ei teeni Eesti rahva huve.

Õhtuleht avaldab muutmata kujul EKRE pressiteate.

Eile ilmus meediasse uudis, et Sotsiaalministeerium eraldab Põlva Püha Neitsi Maarja kogudusele 12 416 eurot pagulaste majutamiseks mõeldud eluruumide remondiks. Ei ole kaugeltki saladus, et Põlva koguduse õpetaja Toomas Nigola kuulub Isamaa ja Res Publica Liitu ja seda juba aastast 2012. Samuti on „isamaalise“ IRL-liige ka raha eraldaja pool ehk Sotsiaalministeeriumi minister Kaia Iva näol. Seega on antud skeem üsna lihtsalt läbinähtav.

Konservatiivse Rahvaerakonna aseesimehe Jaak Madisoni sõnul näitab see IRLi lõplikku rahvusriikluse reetmist, mis algas juba mitu aastat tagasi. „Alustades meile kahjuliku piirilepingu läbisurumisega, Kreeka võlgade tasumisega ja ääremaastumist hoogustava haldusreformiga, on nüüd nende erakond kulutamas meie ühist maksuraha Eesti rahvusriiklust ohustavate migrantide ülalpidamisele läbi kristlike koguduste. See on enne jõuluaega eriliselt kahepalgeline ja reeturlik ajal, mil meie ühine ülesanne peaks olema aidata raskustes kaasmaalaste aitamine“, kommenteerib Madison.

„Mul on siiralt kahju, et leidub kogudusi, kes on nõus osalema sellises Eesti rahva soovidega vastuollu minevates tegevustes ning et seda viivad ellu end rahvuslasteks nimetavad isikud. Just nimelt isikud, mitte aga Eesti patrioodid, “ lisab Madison.