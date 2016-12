Riigi õigusabi seadus on toiminud läbi heade praktikate. Õigusabi on olnud kõigile kättesaadav, olenemata keeleoskusest. Me ei saa ega tohigi häid praktikaid demoraliseerida paragrahvidega, mis vähendavad õigusselgust. Antud juhul kirjutati riigi õigusabi seadusesse sisse säte, et õigusabi taotlust saab esitada ka „Eestis enam levinud muus keeles“. Väärib tähelepanu, et vene keelt ei söandatud nimetada, kuid sisuliselt tähendab see, et mugavuse mõttes võivad kõik pöördumised kohtu poole edaspidi ka vene keeles laekuda.

Uus valitsuskoalitsioon on jätkanud Reformierakonna teerulli ehk eelmise valitsuse halbu tavasid. Seadusloome hea tava põhimõtted on jätkuvalt prügikasti teed liikumas. Nimetagem kobareelnõusid ja opositsiooni ettepanekutest üle sõitmist ning lõpetagem katsega hakata erinevaid seadusi niiviisi muutma, et vene keelele tagaukse kaudu järk-järgult riigikeele staatust anda. Just vene keelele vaikselt ja hiilivalt riigikeelega võrdse staatuse andmisega tegeles koalitsioon viimasel riigikogu täispikal töönädalal.

Niisiis on Keskerakond ja sotsiaaldemokraadid avastanud, et nii ikka ei saa, et asjad käivad ametlikult vaid eesti keeles ja hädavajadusel tõlgitakse. Vaja on oma valijaskonnale hakata kiirkorras seadustama nende lootusi, et eesti keelest pääseda. Venekeelsuse vankri ette allutati IRL, kelle “ajame Eesti asja!” pimestati vajadusega võimul püsida.

Olen mures, et meie kolm võimuparteid kannatavad väikeriigi kodanikule omase alandlikkuse kompleksi all. Vastupidi, me peame oleme uhked väikese Eesti ja tema väikese keele üle. See keel kuulub oma arengutasemelt väheste kõige erinevamaid rolle täitvate kultuurkeelte hulka. Peame tegema kõik, et meie alustalasid tugevdada. Peame looma enam tingimusi, et meie keel on normaalne nähtus igas haridusastmes ja riigiasutuses.

Peame olema üle ajaloolisest rõhutusest ja sellest tulenevast häbitundest. Seda vajavad need põlvkonnad, kes on sündinud taasiseseisvunud Eestis. Seda vajavad need, kes on tulnud Eestisse elama, et nautida seda ilu ja rahu, mida paljudes riikides ei ole.