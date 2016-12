Jüri Adams, riigikogu liige, Vabaerakond : Praeguses süsteemis ei ole midagi kiiduväärset, aga see on parem kui katuserahade puudumine. Praegu koosneb riigieelarve laias laastus kahest osast – umbes 95% on aastast aastasse paika pandud riigi püsikulud ja kuni 5% on sellist raha, mida jagatakse nii-öelda poliitiliste otsuste alusel.

Koalitsiooni ebavõrdsus katuserahade osas ei ole midagi muud kui peenemat sorti varguse eriliik.

Remo Holsmer, riigikogu liige, Reformierakond: Riigikogu liikmetel, kes lõpuks riigieelarve kinnitavad, peab olema võimalus sinna ettepanekuid teha ja eelarvet ka muuta. Selle äravõtmine tähendaks riigikogu kummitempliks muutmist. Regionaalsete investeeringute suunamine peab olema põhjendatud ja läbipaistev ning siin lasub vastutus riigikogu liikmetel endil.

Kalvi Kõva, riigikogu Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni esimees: Minu jaoks on piirkondlikud investeeringud, milleks sotsiaaldemokraatide fraktsioon tegi tänavu 155 ettepanekut, võrreldavad kaasava eelarvega. Need ettepanekud on tulnud kohapealt, inimestelt endilt. Kas meie pilk võiks olla laiem ja sügavam? Jah, ja selle poole me püüdlemegi. Ometi olen kindel, et järgmisesse riigieelarvesse lisatud piirkondlikud investeeringud aitavad leevendada või lahendada paljusid kohaliku elu edendamiseks vajalikke probleeme, mis kaugemalt võivad tunduda väikestena, aga kohapeal on olnud sageli ületamatult suured. Olgu see mängu- või spordiväljak, külaselts, vabatahtlikkuse toetamine, mõne klassi mööbel, piirkonda tutvustav kaasaegne infotahvel, külaraamatukogu remont jne. Ilmselt keegi ei vaidle vastu, et sellised piirkondlikud investeeringud toetavad paljusid valdu ja väiksemaid linnu, nende arengut ja sinna inimeste jäämist või naasmist. Need toetavad piirkondliku ebavõrdsuse vähendamist.

Jaak Madison, riigikogu liige, EKRE: Regionaalsete toetuste süsteem ei ole kindlasti praegu täiuslik. Paraku on see sisuliselt ainus vahend opositsioonil kaasa rääkida riigieelarve kujundamisel ning regionaalse arengu mõjutamisel. Kõige tähtsam nende toetuste jagamisel on avatus, sest parim ravim korruptiivse haiguse vastu on läbipaistvus. Õnneks on ka praegu toetatavad projektid kõik avalikud ning hinnangu nende vajalikkusele annavad valijad.

Alternatiivne võimalus oleks ka nii-öelda "avatud eelarve" ehk kui hetkel on riigieelarve 9,5 miljardit eurot, siis näiteks 0,5% eelarvest ehk ligikaudu 4,7 miljonit eurot oleks sel juhul suunatav vastavalt inimeste ettepanekutele. Selle miinus oleks paraku see, et suureneb oht liigse osakaalu suurenemisele Tallinna ja Tartu kasuks ning kaob just regionaalne aspekt. Seega ideaalset süsteemi hetkel ei ole ning puudused võivad jääda kummitama ka uue süsteemiga. Peamine eesmärk on siiski läbipaistvus ja ausus.

Kersti Sarapuu, riigikogu Keskfraktsiooni esimees: Riigikogu fraktsioonid on investeeringute toetusi arutanud omavahel palju kordi ja seda selleks, et hinnatagi just praeguse süsteemi vajalikkust. Näitena võin tuua eelmisel aastal tehtud Riigieelarve kontrolli erikomisjoni küsitluse kõigi fraktsioonide seas ning minule teadaolevalt leiti ühiselt, et investeeringute toetused on riigikogulastele vajalikud. Seda põhjusel, et see on otsene võimalus riigikogulasel toetada endale südamelähedasi ettevõtmisi ja projekte ning teha seda just oma kodukohas. Usun, et see tihendab suhtlust kodukandi inimeste ja riigikogulase vahel ning võimaldab teha midagi käega katsutavat ja head.