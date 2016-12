Hurmaa sisaldab väga heas koguses C-vitamiini – piisavas koguses C-vitamiini tarbimine tugevdab immuunsust. Inimese keha ise ei suuda C-vitamiini sünteesida, sellepärast on oluline jälgida, et igapäevases toidumenüüs oleks seda vitamiini piisavalt.

"Hurmaa ei sisalda rasva ega kolesterooli, sobides tänu sellele hästi vahepalaks. Küll aga sisaldab see puuvili keskmisest rohkem looduslikku suhkrut, sellepärast on soovitatav süüa hurmaad maksimaalse kasu saamiseks näiteks enne treeningut," kirjutab Rimi toitumisnõustaja Katre Merisalu Rimi terviseblogis ja toob välja kolm head põhjust, miks oma tervise nimel hurmaad süüa.

Lisaks mandariinidele on jõulueelne aeg parim süüa mitmeid teisi puuvilju, näiteks kollakasoranži puuvilja Hurmaad, mis sisaldab palju vitamiine ja mineraalaineid – A-, C-, E-, B-vitamiini, mangaani, vaske, magneesiumi, kaaliumi ning fosforit.

Samuti mängib C- vitamiin olulist rolli, et sünteesida kollageeni, mis aitab kaasa haavade paranemisele ja mõjub piltlikult öeldes nagu liim, mis hoiab koos kõõluseid, sidemeid, luid ja veresooni.

Hurmaa sisaldab antioksüdante, näiteks luteiini ja zeaksantiini. Mitmed teadustööd on leidnud, et need kaks antioksüdanti mõjutavad silmade töövõimet. Hurmaa regulaarne tarbimine mõjub hästi silmade tervisele ja võib aidata ennetada vanadusest tingitud nägemise kaotust.

Hurmaa võib aidata ennetada vähki haigestumist