Kaup24 soovitab Sulle nii väikseid kui ka suuremaid elektroonikakingitusi, mis võiksid mahtuda jõuluvana kingikotti.

Mängukonsool Microsoft Xbox 360 500 GB Stingray + Forza Horizon 2

Praktilise disainiga uus Xbox 360 mängukonsool liigutab lati uuele tasemele. Sisseehitatud Wi-Fi 802.11n, USB, Ethernet, HDMI, optiline audio väljund.

Rohkem võimalusi pakuvad erinevad ühendused, sealhulgas USB 2.0, mis võimaldab Xbox 360 ühendada arvuti, MP3-mängija või digikaameraga.

Xbox 360-l on 500 GB kõvaketas, millele on võimalik salvestada palju faile: mängud, filmid, fotod. Samuti saab Xbox 360-ga suhelda Facebookis, Twitteris, vaadata filme Zune ja Netflix abil või kuulata muusikat last.fm-is, jälgida kõike läbi kvaliteetse pildi, lihtsalt istudes oma kodus teleri ees.

Kaasas Forza Horizon 2 mäng!

Philips juukselõikur

See on kahepoolse teraga, väiksema hõõrdumisega lõikeelement.

Täiustud DualCut-tehnoloogia kombineerib endas kahepoolse teraga lõikeelemendi ja vähese hõõrdumisega tehnoloogia, mis võimaldab edukalt lõigata igat tüüpi juukseid. Uuenduslik lõikeelement võimaldab juukseid lõigata kaks korda kiiremini kui tavapärased Philipsi lõikurid ja tugev terasest kaitse tagab ülima vastupidavuse.

Iseterituvad terasest lõiketerad tagavad pikaajalise teravuse.

75 minutit juhtmevaba kasutamist pärast 8-tunnist laadimist.

Krups Nescafe Dolce Gusto KP100B

Kapselkohvimasin Krups Nescafe Dolce Gusto KP100B on loodusliku toidu valmistamiseks kodus. Selle mudeli võimsus on 1500 W, veepumba rõhk - 15 bar, annab see mudel võrdsed võimalused konkureerida palju kallimate kohvimasinatega. Tänu suurele võimsusele valmib kohvi väga kiiresti.

Kaasaegne kohvimasin Krups Nescafe Dolce Gusto KP100B kasutab spetsiaalseid kohvikapsleid.

Veekeetja ForMe FKG-317

Lame küttekeha võimaldab vee kiiresti keema ajada ja samas on seda lihtne puhastada.

Omadused:

- Maht: 1,7 l

- 360 kraadi pöörlev kann.

- Kvaliteetne boorsilikaatklaasiga korpus, vastupidav ja plekkidele vastupidav.

- Sinine diood valgustus.

- Stiilne ja peen disain.

- Varjatud roostevabast terasest küttekeha.

- Kuivalt keemise kaitse.

- Lülitub automaatselt välja, kui vesi keeb.

- Võimsus: 220–240 V, 50/60 Hz, 1850–2200 W

Teler Samsung UE40J5100

Nautige senisest paremal tasemel realistlikku kodust meelelahutust. Samsungi täiskõrglahutusega teleriga saab rabava vaatamiskogemuse tänu tavalise HD-teleriga võrreldes kaks korda paremale lahutusvõimele, mis viib teid ekraani kaudu otse sündmuste keskele. Kui olete näinud täiskõrglahutusega kujutise rikkalikku ja elavat tekstuuri, ei ole teie lemmiksaated ja -filmid enam kunagi endised. Avastage reaalsus täieliku kõrglahutuse abil.