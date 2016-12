Tallinna linnaplaneerimise amet väljastas reedel, 16. detsembril Porto Franco äri- ja vabaajakeskusele ehitusloa. Porto Franco OÜ juhatuse esimehe Aldo Daponi sõnul võimaldab ehitusluba algust teha Porto Franco kaubandus- ja bürookompleksi maapealse osa välja ehitamisega. Senised ehitustööd Porto Franco arendusobjektil on toimunud juba varasemalt väljastatud maa-aluse osa ehitusloa alusel.

“Teade ehitusloa väljastamisest tähendab, et saame pihta hakata Tallinna unikaalseima ettevõtlus- ja vabaajaveetmise keskkonna ehitustöödega. Porto Franco on esimene teetähis Vanasadama piirkonna välja arendamisel ning südalinna mere äärde viimisel,” ütles Dapon.

“Porto Franco näol on Eesti kontekstis tegemist suurejoonelise kaubandus- ja bürookinnisvara arendusprojektiga ning seetõttu on igati loogiline, et ehitustööd on jaotatud erinevateks etappideks. Järgmise aasta alguses jõuame lõpule ehitussüvendi rajamisega ning seejärel kandub ehitustööde fookus ärihoonete välja ehitamisele.” lisas Dapon.

Porto Franco arhitektuurse lahenduse autorid on nii Eestis, kui väljaspool Eestit tunnustust ja tiitleid pälvinud arhitektid Mihkel Tüür ja Ott Kadarik arhitektuuribüroost Kadarik Tüür Arhitektid. Porto Franco ärilise kontseptsiooni autoriks on Londonis tegutsev rahvusvaheline arhitektuuribüroo Chapman Taylor. Chapman Taylor on üks maailma edukamaid ning enim auhindu võitnud kaubandus- ning ärikinnisvara lahenduste väljatöötajaid ning projekteerijaid.

Porto Franco on unikaalne kinnisvaraarendus, mis avab Tallinna kesklinna merele, olles pealinna ainus mereäärne ettevõtlus- ja vabaajaveetmise piirkond. Porto Franco arendusse investeeritakse 160 miljonit eurot ning ehitustöödega plaanitakse lõpule jõuda 2018. aasta lõpuks. Porto Franco kaubandus- ja toitlustuspindade maht on ca 35 000 m2, bürookeskuse maht ca 31 700 m2 ning maa-aluses autoparklas on 1250 parkimiskohta. Porto Franco aktsionärid on Eesti kapitalil põhinevad ettevõtted. Porto Franco juhtkonnal on pikaajaline rahvusvaheline kogemus büroo- ja kaubanduspindade arendamisel.