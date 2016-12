Parfüümi kinkimine on suurepärane idee – millised on aga kõige populaarsemad ja armastatumad parfüümid? Kaup24 annab nõu, millega rõõmustada ema, isa, sõpra, sõbrannat või armsamat.

Tualettvesi Guess Seductive EDT naistele 75 ml on lilleline, naiselik ja särav lõhn naisele.

Tipunoot: bergamott, mustsõstar, pirn

Süda: jasmiin, apelsiniõis, iiris

Põhinoot: vanill, kašmiir, aroomiline vaik, viirukipuu

Parfüümvesi Elizabeth Arden Green Tea EDP naistele 100 ml

Elizabeth Arden Green Tea EDP on värskendav ja noorendav aroom naistele, mis on täis värskust ja energiat.

Tipunoot: maasikas, rabarber, sidrun, apelsinikoor, bergamott

Süda: piparmünt, jasmiin, nelk, roheline tee, fenkol, seller

Põhinoot: muskus, ambra

Tualettvesi Versace Bright Crystal EDT naistele 90 ml

Versace Bright Crystal EDT naistele 90 ml põnev ja joovastav aroom.

Tipunoot: granaatõun, vürtsid, mandariin

Süda: pojeng, lootos, magnoolia

Põhinoot: muskus, ambra, punane puu

Sobib kasutamiseks: päeval, õhtul, öösel

Tualettvesi Karl Lagerfeld Pour Homme EDT meestele 100 ml

Tualettvesi Karl Lagerfeld Pour Homme on loodud kaasaeglasele ja julgele mehele, kes ei taha olla varjus.

Tipunoodid: lavendel, mandariin

Süda: roheline õun. kannike

Põhinoodid: sandlipuu, ambra

Tualettvesi Hugo Boss Boss In Motion EDT meestele 90 ml on ergas tualettvesi, mis täiendab meeste energiat ja elujõudu. Tualettvesi on loodud moodsatele ja dünaamilistele meestele, kes on alati liikumises.

Tipunoodid: apelsin, bergamott, basiliik, kannike;

Süda: muskaapähkel, kaneel, pipar, kardemon;

Põhjanoodid: muskus, sandlipuu, vetiver.