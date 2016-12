HKScan teatas täna novembris alustatud Balti juhtkonna suhtes algatatud uurimise lõpulejõudmisest. "Uurimine kinnitas, et teatud HKScan Baltimaade juhtkonna liikmed on süstemaatiliselt toime pannud tõsiseid rikkumisi, mis on vastuolus HKScani käitumisjuhiste ja hea juhtimistava põhimõtetega," teatas ettevõte.

"Sisejuurdluse käigus selgus, et eelpoolnimetatud AS HKScan Estonia töötajad on ostnud tooteid ja teenuseid ettevõtetelt, mida omavad kas nad ise vői nendega seotud osapooled," avaldas ettevõte. "Nende hankelepingute koguväärtus on olnud aastatel 2013 kuni 2016 umbes 28 miljonit eurot."

Tahan rõhutada, et Balti regioon on meie üks olulisemaid koduturge ning meil on Baltimaades professionaalne personal, kellega jätkame äri ehitamist kindlameelselt ning palju tugevamal alusel kui enne," sõnas HKScani tegevjuht Jari Latvanen.

